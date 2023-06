Volkswagen | dramma per i clienti | guai seri per chi ha acquistato quest’auto | controllate subito

(Di martedì 6 giugno 2023) A coloro che avessero di recenteuna vetturaè indirizzato un messaggio importante: potrebbero altrimenti verificare. Anche i migliori sbagliano e anche i migliori hanno dei punti deboli, alcuni davvero molto pericolosi. È il caso della, uno dei marchi automobilistici di maggiore tradizione, diffusione e affidabilità al mondo. Sui principali mercati mondiali è presente la casa tedesca, la quale rappresenta anche un modello di ispirazione per le imprese più giovani e per gli ingegneri che lavorano ai progetti. Tuttavia, non è chiaramente esente da indagini circa la giustezza delle vetture immesse sul mercato e l’ultima ha svelato un problema che potrebbe assumere grosse dimensioni. Si tratta di un guasto, la cui portata sarebbe eventualmente in grado di rendere ...

Il punto d'urto in cui è avvenuta la collisione tra la Ford Fiesta sulla quale viaggiavano i ragazzi e laGolf guidata da un giovane straniero di 23 anni iscritto nel registro degli ...... Wang Chuanfu aveva infatti dichiarato che la Casa mirava a superare'entro la fine dell'... Ed anche se la casa tedesca non ne fa un("Byd è molto forte - ha dichiarato il Ceo del ...4 Oscar e 9 BAFTA per ilsulla Prima Guerra Mondiale Niente di nuovo sul fronte occidentale di Edward Berger . Proprio ... "Lì costruiscono auto, e questo è tutto ciò che fanno. Tutti ...

Dramma a Torricella: accertamenti sul punto d'urto delle auto coinvolte ilmessaggero.it

Il punto d’urto in cui è avvenuta la collisione tra la Ford Fiesta sulla quale viaggiavano i ragazzi e la Volkswagen Golf guidata da un giovane straniero di 23 anni iscritto nel registro degli ...Sono in programma per domani, venerdì, alle 9.30 al santuario di Ponte della Pietra, i funerali di Julio Cesar Vera Quinonez, il 28enne ecuadoriano al volante della Ford Fiesta finita fuori strada sab ...