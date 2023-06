Vittoria Baldino | Il digitale è l' arma contro l' astensionismo | la proposta M5s

(Di martedì 6 giugno 2023), deputata del Movimento 5 Stelle, è ospite di “Io sono la mia legge – Parlamentari scatenati”, la rubrica dedicata ai disegni di legge dei parlamentari. L'Onorevole, intervistata da Costanza Cavalli, ha presentato ladi legge "Disposizioni e delega al Governo in materia di determinazione della data delle elezioni e dei referendum e di semplificazione del procedimento elettorale, per agevolare la partecipazione degli elettori". Il progetto prevede l'introduzione dell'election day, in modo da concentrare la chiamata alle urne in un massimo di tre giorni l'anno; l'introduzione di un certificato elettorale, cosiddetto election pass; l'esercizio del diritto di voto anche attraverso il voto anticipato. Alla luce delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, alle quali hanno votato il 59 ...

Così, vicecapogruppo M5S a Montecitorio, ospite della trasmissione 'Oggi è un altro giorno', su Rai1.AGI/Vista - "Un Governo di inadeguati che elimina i controlli su come si spendono i soldi del Pnrr, una vera rappresaglia istituzionale". Cosìdel M5s in una dichiarazione.... spiega la vicecapogruppo alla Camera. 'Non ci sono ritardi e sono in corso le interlocuzioni tra l'esecutivo e la Commissione per apportare le necessarie modifiche'. Sono certo che ...

PNRR, Vittoria Baldino vs Paolo Borchia: "Il controllo ha un'azione propulsiva, ritardi non ascrivibili alla Corte dei Conti" La7

Roma, 6 giu. - (Adnkronos) - “La Meloni non ha avuto il coraggio di dire la verità e questo la dice lunga sull’azione compiuta. C’è una sostanziale incapacità del governo a spendere le risorse legate ...Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Quello del femminicidio è ormai un fenomeno strutturale, una piaga costante contro cui occorre agire sicuramente in chiave repressiva. E’ stato fatto nella scorsa legislatu ...