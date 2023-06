Viterbo Focara | dal 9 giugno “Canestro”

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 6 giugno 2023) Dal 92023 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale “” (Maionese Project), il nuovo singolo di. “” è un brano dalle sonorità elettro-pop che parla della fine di una relazione tossica e del periodo che segue, la fase in cui tutto sembra avere lo stesso sapore, l’apatia predomina e, buttarsi in una nuova relazione è l’ultimo dei pensieri. La rabbia è accompagnata, soprattutto nelle strofe, dal connubio tra basso e batteria, lasciando ai ritornelli quel briciolo di malinconia che caratterizza il brano. Spiega l’artista a proposito del brano: “è lo sfogo di una persona ferita che dà voce a tutte le sue frustrazioni con un pizzico e di rabbia e un tono rancoroso, come se avesse bisogno di togliersi qualche sassolino dalla scarpa”. Sara ...