Vision Pro | com' è fatto il visore per la realtà mista di Apple

Leggi su panorama

(Di martedì 6 giugno 2023) Sembra una maschera da sci maPro è il primo computer spaziale da indossare, un tentativo con un altissimo concentrato di tecnologia che, se andrà bene, sarà ricordato come il primo passo di una nuova era. A realizzarlo non poteva che essere, che come d'abitudine arriva dopo gli altri ma sforna prodotti eccellenti, capaci di unire la perfezione stilistica a un utilizzo versatile. Lavirtuale non ha mai convinto Tim Cook al contrario dellaaumentata, ecco quindi unper la mixed reality, lache unisce le due tecnologie che in un caso aggiunge elementi alla nostra visuale, nell'altro ci isola dall'ambiente circostante per farci immergere in un altro mondo. Sono serviti quasi dieci anni di lavoro e più di 5.000 brevetti per ...