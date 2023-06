Violenze | abusi e torture nei confronti della compagna | 48enne di Monza finisce in carcere grazie al Codice Rosso

(Di martedì 6 giugno 2023) Percosse, pugni, schiaffi, calci,sessuali e anche la diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, fino alla tortura e al sequestro di persona. Un uomo di 48 anni è stato arrestato sabato scorso dagli agentisquadra mobilequestura die Brianza, che hanno eseguito il provvedimento di custodia cautelare inemesso dal gip del tribunale di, su richiestaProcuraRepubblica di. Il, già noto alle forze dell’ordine, era già stato destinatario di una precedente condanna negli anni passati per le sue condotte violente neidell’ex moglie sfociati in maltrattamenti, lesioni e minacce, per cui era stato sottoposto agli ...

Spesso prima di un femminicidio, al di là dei casi in cui ci sono chiari segnali di, si ... sulleprecedenti sul perché la donna non aveva denunciato o non si era confidata. Le indagini ...Solo in questo modo diviene possibile ridurre la portata di sofferenza di vessazioni,, lutti, dolori. Gli insulti solo tali in chi reagisce. Ma se reagisci, vuol dire che sei sotto il ......conservava nel telefonino e che ritraevano le vittime semi nude e prive di sensi durante gli. ... sono la "chiave di lettura" e "il filo rosso" che collega lemesse in atto con lo stesso "...

«Quando esco dagli arresti domiciliari ti strappo i denti e ti violento per strada», una delle minacce rivolte alla donna. L'uomo era già stato condannato per maltrattamenti nei confronti della ex mog ...Un cittadino italiano di 37 anni è stato arrestato per violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni aggravate e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La Polizia di Stato lo ha fermato ...