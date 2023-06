Vino | lobbismo e malafede

Leggi su butac

(Di martedì 6 giugno 2023) Ci tocca trattare un altro articolo di malinformazione pubblicato su Il Giornale il 1 giugno 2023, dal titolo: Un calice di? Sì, grazie Firma dell’articolo Maria Cristina Bellelli, ladychef e vincitrice del premio Italian Food International Award 2023. L’articolo è un’accozzaglia di informazioni sbagliate messe una dopo l’altra, di cui è evidente l’intento: proteggere il fatturato dell’industria enologica italiana. Il modo con cui questo viene fatto è identico ad altri visti nei mesi scorsi. Riportiamo dall’articolo e analizziamo frase per frase: Arriva l’ennesimo attacco al consumo diitaliano. Un comodo espediente per coprire problemi ben più seri. FALSO, nessuno sta attaccando il consumo diitaliano, al massimo è in corso una campagna di sensibilizzazione verso i pericoli noti dell’uso e abuso delle bevande alcoliche, ...