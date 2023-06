Villa Vannucchi | imbrattate le pareti della dimora del ‘700

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiledia San Giorgio a Cremano. Nellasettecentesca, secondo quanto scrive il sindaco Giorgio Zinno in un post su Instagram, sono stati imbrattati i muri posteriori all’arena Diana che portano ai camerini, il palco e l’ultima fila di sediolini con scritte e simboli antisemiti. “Gesti di pochezza culturale e di profonda inciviltà che hanno deturpato un bene di tutti rovinando il nostro patrimonio storico e artistico, oltre a determinare un danno economico per la comunità” spiega il sindaco. Sul posto agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano e la Scientifica per i sopralluoghi. Danni anche al Parco Liguori dove sono state rotte panchine, divelte le aiuole e danneggiate delle piante. “Inoltre hanno imbrattato muri e i nuovi ...