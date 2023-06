Vigorito | “Una sconfitta diventa fallimento se si resta a terra | noi ci siamo già rialzati”

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo aver presenziato all’intitolazione del centro sportivo di Bucciano a Sabatino Ruggiero, Orestequesta mattina ha fatto tappa all’istituto superiore “Alberti” per di Benevento l’open day. La veste ufficiale era quella di presidente di Confindustria Benevento ma, davanti alla domanda di uno studente,ha dovuto vestire i panni di numero uno del Benevento Calcio. Il ragazzo ha chiesto al presidente giallorosso se era “motivato o meno a continuare con il Benevento dopo ildell’ultima stagione“. Un quesito che non ha lasciato indifferente il patron della Strega. “Tre giorni possono essere sufficienti per riprendersi da una delusione così profonda che fa ti fa stare male, non solo per te stesso? Pensate che la delusione sia meno profonda rispetto a quella che provate voi? La ...

... primo nel suo genere in Campania, Rosanna, proprietaria con sua sorella Valentina del Caravaggio di Napoli. 'Saràpuntata diversa, all'insegna del sorriso e della danza, della musica e ...... primo nel suo genere in Campania, Rosanna, proprietaria con sua sorella Valentina del Caravaggio di Napoli. "Saràpuntata diversa, all'insegna del sorriso e della danza, della musica e ...Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente del Benevento Calcio, Oreste, e il senatore sannita di Fratelli d'Italia Domenico Matera, ex sindaco del Comune. "È statagiornata di ...

L'idea che si è messo in testa Oreste Vigorito è quella di ricostruire quel legame osmotico tra la squadra di calcio e la città, che nelle ultime stagioni si è dissolto. Per ripartire dopo una retroce ...