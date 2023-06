Victoria Cabello – Viaggi Pazzeschi stasera su TV8 | anticipazioni e tappa della nuova puntata

Leggi su movieplayer

(Di martedì 6 giugno 2023)6 giugno su TV8 tornadel travel show, 6 giugno, su TV8, alle 21:30, verrà trasmessa ladi, il programma dedicato aicondotto da, che è anche co-autrice dello show, insieme a Paride Vitale. Nuovo appuntamento con il format che ci porta in giro per l'Europa grazie all'aiuto di italiani residenti in quella specifica località. Il duo diatori più folle e divertente del piccolo schermo questa ...