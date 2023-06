(Di martedì 6 giugno 2023) Chiararacconta a Canale5 la sua guarigione inspiegabile dal punto di vista medico e si interroga sul perché alcune persone guariscano ed altre no partendo dai miracoli avvenuti a Lourdes, ...

... uno dei santuari più visitati al Mondo, al termine della trasmissione "icuore" in onda ogni domenica mattina."In questa puntata - spiega la fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti - ...... la magistratura tedesca ha stretto il cerchio attorno a un ucraino , ritenuto partegruppo d'... la cui copertura era un'agenzia di, la Feeria Lwowa , intestata a un'ucraina che vive a Kiev. ...... secondo cui le proposte a tema cibo, vino e birra sono le più ricercate dai viaggiatoriVecchio Continente neidella prossima estate, insieme a quelle legate ai paesaggi naturali dove ...

Viaggi del Cuore, Amirante: come affrontare la malattia fisica - Il ... Il Sole 24 ORE

Home Adn Kronos Lega del Filo d’Oro, circa metà degli italiani non sa che il 5×1000 è gratuito Gli italiani affermano di conoscere il 5×1000, hanno però gravi lacune su questioni fondamentali. Basti p ...al termine della trasmissione "i viaggi del cuore" in onda ogni domenica mattina. "In questa puntata - spiega la fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti - abbiamo partecipato al pellegrinaggio a ...