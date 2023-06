Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 giugno 2023)DEL 6 GIUGNO ORE 13.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CIRCONE RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASOLO DEI RALLENTAMENTI SU VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER IL POMERIGGIO DI OGGI E STATA DIRAMATA L’ALLERTA GIALLA PER CRITICITÀ METEREOLOGICA DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE, CON PREVISIONI DI PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE ORA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. A SEGUIRE ATTIVO ...