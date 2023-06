Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 giugno 2023)DEL 6 GIUGNO ORE 11.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE DA VIA PRENESTINA E VIA APPIA NEL SENSO OPPOSTO IN ESTERNA IL TRAFFICO AL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO ORA LE CONSOLARI SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CODE SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO IL CENTRO INFINE CODE SU VIA ARDEATINA TRA VIA DELLA FALOGNANA E VIA DI CASTEL DI LEVA IN DIREZIONEDA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral