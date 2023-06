Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 giugno 2023)DEL 6 GIUGNO ORE 08.30 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CASSIA BIS AL MOMENTO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI FORMELLO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ORA PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONENORD E L’A24TERAMO E PROSEGUENDO PIU AVANTI TRA VIA CASILINA E VIA APPIA NEL SENSO OPPOSTO IN ESTERNA CODE ALL’ ALTEZZA DELLAFIUMICINO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE ST IN DIREZIONE DEL CENTRO E TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN DIREZIONE FUORICODE A TRATTI SU VIA PONTINA TRA APRILIA E IL RACCORDO IN DIREZIONEORA LE CONSOLARI SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA ...