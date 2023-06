Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 giugno 2023)DEL 6 GIUGNO ORE 07.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO IL RACCORDO ANULARE DIIN CARREGGITA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO DALLA DIRAMAZIONESUD A VIA APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA A24 E PROPRIO SULLA STESSA A24 NEL TRATTO URBANO OSI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DAL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST CODE SU VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ORA LE CONSOLARI SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONECODE SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO SU VIA APPIA RALLENTAMENTI A PARTIRE DA SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ORA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE ...