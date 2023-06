Via della seta o trappola del debito

Leggi su panorama

(Di martedì 6 giugno 2023) Entro pochi mesi il nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, deve decidere se rinnovare o meno il memorandum sulla Viasiglato da Giuseppe Conte con la Cina nel 2019. Per quanto venga data per certa l’intenzione del Governo di non rinnovare l’adesione dell’Italia, unica tra i G7, alla Viaè lecito attendersi delle resistenze da Pechino. La Nuova Via, lanciata dieci anni fa, è, di fatto, il primo grande progetto geopolitico di Pechino. Tra le ragioninascita, fortemente voluta da Xi Jinping, di quella che è nota nel mondo come “Belt and road initiative”, abbreviata in BRI, vi era la necessità di gestire la sovraccapacità che il paese aveva accumulato in risposta alla grande crisi finanziaria del 2009/2010. Prima del 1700, ...