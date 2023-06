“Vi dico la verità su Helena all’Isola” | parla Soleil Sorge – VIDEO

(Di martedì 6 giugno 2023), ospite de L’Isola Party, ha svelato cosa ne pensa dell’amicaPrestes, attuale naufraga del reality show condotto da Ilary Blasi ogni lunedì sera su Canale 5.diPrestesdei Famosista smuovendo le acque del gruppo, quindi ottima come concorrente sull‘Isola dei Famosi perché ci piace.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Inla sua prima domanda è stata: "Ti piace il Natale". Alla mia risposta affermativa, mi ha ..."inaspettatamente" perché Goffredo Fofi, da sempre critico, anarchico, contro il sistema, mai ...Non stavo passando un bel periodo, a dir laprofessionalmente parlando, non mi si filava più ... come dichiarò in una intervista a Rolling Stone :sempre grazie al popolo gay di esistere, ...E lo si può tutelare soltanto raccontandogli tutta,tutta, la. Ovvero che suo padre ha ucciso la sua compagna e il suo fratellino, perché di questo si tratta', dice lo psichiatra a La ...