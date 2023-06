Verona | Scarpa Pd | ' introdurre misure come codice identificativo o bodycam'

(Di martedì 6 giugno 2023) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "L'arresto di 5 poliziotti in forze presso la questura dicon le accuse di tortura, lesioni aggravate, peculato, falso ideologico in atto pubblico è una notizia grave che ancora una volta ci pone di fronte all'urgenza di dotare il nostro paese di strumenti più efficienti nell'identificare ed isolare chi abusa della propria posizione nelle forze dell'ordine per agire al di fuori della legge". Lo ha detto Rachele, deputata del Partito Democratico. "Anche questo caso - ha continuato - dimostra che la soluzione non è togliere il reato di tortura,la Presidente Meloni pare intenzionata a fare, maundegli agenti o dellesempre accese, così ...

... anche sul mercato del lungo raggio, al posizionamento dell'Aeroporto di, porta di ingresso e uscita dall'Italia in cui da sempre crediamo molto'. Monica, amministratore di Catullo e ...Segna subito con Simone e quando ilpareggia con Sotomayor al Milan saltano i nervi. Lo ... forse sì e forse no, poi lo prende su unae gli dà pure della testa di c..., insomma non ...... Allegri: "Resta la rabbia, ma c'è un'ottima base per ripartire"e Spezia, chi retrocede in ... Arbitro: Massimi di Termoli Assistenti: Valeriani -IV ufficiale: Miele G. VAR: Nasca - ...

Verona: Scarpa (Pd), 'introdurre misure come codice identificativo o ... Il Tirreno

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “L’arresto di 5 poliziotti in forze presso la questura di Verona con le accuse di tortura, lesioni aggravate, peculato, falso ideologico in atto pubblico è una notizia grave ...Cresce la collaborazione tra l’aeroporto Valerio Catullo, il Gruppo Save e Neos, oggi primo vettore per l’aeroporto di Verona secondo il parametro ASKs che misura la capacità di traporto offerta ai me ...