Verona | arrestati 5 poliziotti per tortura e pestaggi

Negli sviluppi dei successivi accertamenti giudiziari, il Questore diRoberto Massucci ha disposto la rimozione dagli incarichi di altro personale che, pur non avendo preso parte a episodi di ...Cinque poliziotti sono staticon l'accusa di tortura, lesioni aggravate, peculato, rifiuto e omissione di atti di ufficio e falso ideologico in atto pubblico. Un ispettore e quattro agenti sono finiti ai ...''Dopo i successivi accertamenti giudiziari'', il questore della provincia di, ''ha altresì disposto - si chiarisce nella nota - la rimozione dagli incarichi di altro personale che, pur non ...

Verona, 5 poliziotti arrestati per tortura

Gli imputati sono stati indagati perché avrebbero usato violenza nei confronti di alcune persone sottoposte a misure di accertamento ...Si tratta di un ispettore e quattro agenti. Secondo l'accusa, hanno picchiato più volte persone fermate in strada ...