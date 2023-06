Vergogna Elodie si scaglia contro la regione Lazio per il caso gay pride

La Regione Lazio ha deciso di negare il patrocinio alla manifestazione del Roma Gay Pride 2023 e per questosi è infuriata. La decisione sarebbe stata presa per via dei toni e dei contenuti del manifesto dell'evento, intitolato 'Queeresistenza'. A far venir meno il patrocinio della Regione, in ....": il patrocinio negato al Pride La Regione Lazio ha deciso di togliere il proprio patrocinio dal Pride 2023 che si svolgerà il prossimo 10 giugno e, così come altri personaggi ....' Cosìha voluto esprimere pieno dissenso nei confronti della decisione della Regione Lazio, o meglio del presidente Francesco Rocca , che così facendo secondo la cantante otterrebbe ...

Elodie, "vergogna": fuori controllo contro il centrodestra Liberoquotidiano.it

Poche ore fa la Regione Lazio ha deciso di negare il patrocinio alla manifestazione del Roma Pride 2023. Stando a quando rivelato dalla regione della capitale d'Italia, è stata presa questa decisione ...Attraverso un post su Instagram, Elodie ha dichiarato: “La Regione Lazio revoca il patrocinio al Roma Pride… tutto il mio sostegno a chi promuove una società che rispetta tutti! Vergogna”. Con queste ...