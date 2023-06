Vercelli | tenta di rapire la figlia di 5 mesi alla madre in chiesa | denunciata

Leggi Anche Correzzana (Monza), tentano di rapire bimba: denuncia in Procura Vista l'insistenza, la madre è uscita dalla chiesa e ha chiesto aiuto ai passanti . La polizia, una volta giunta sul posto, ...Panico in una chiesa didove una ragazza h a tentato di portare via a una madre la figlia neonata di soli cinque ... rumori molesti': i vicini di casa diffidano la famigliadi rubare una ...Ne è la dimostrazione l'intervento effettuato mercoledì 31 maggio 2023 dagli Agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di. Nello specifico, alle ore 17:05 ...

Vercelli, tenta di rapire bimba di 5 mesi in chiesa: denunciata Corriere della Sera

A Vercelli una giovane ha tentato di portare via a una madre la figlia neonata di cinque mesi, sostenendo che quella fosse la sua bambina. La polizia ha bloccato e denunciato la donna per tentata sott ...Panico in una chiesa di Vercelli dove una ragazza ha tentato di portare via a una madre la figlia neonata di soli cinque mesi, sostenendo che quella fosse la sua bambina. La polizia ha ...