Veneziamania | Pohjanpalo resta o se ne va?

(Di martedì 6 giugno 2023) Il Venezia inizia a programmare il futuro. L'obiettivo per la prossima stagione vuole essere quello del ritorno in Serie A, clamorosamente...

Soprattutto in difesa è prevista una rivoluzione oltre all' interesse di tante squadre di Serie A per il nostro pupillo. La nostra certezza dovrà essere il mister oltre al tifo che si è ...Il solitoaveva illuso di una possibile ed alquanto incredibile vittoria. Ora la classifica recita: Venezia al nono posto a pari punti con Pisa ed Ascoli. Solo una di queste andrà ai play ...Soprattutto in difesa è prevista una rivoluzione oltre all' interesse di tante squadre di Serie A per il nostro pupillo. La nostra certezza dovrà essere il mister oltre al tifo che si è ...