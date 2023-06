(Di martedì 6 giugno 2023) Sabato insieme al Papa, 34 premi Nobel per la pace e 200 ragazzi in rappresentanza di tutti i popoli del mondo. "Un miliardo di firme per la pace"

...e pregando con loro Dopo illibera dei medici questa mattina Papa Francesco ha lasciato il policlicnico Gemelli dove era ricoverato per una bronchite infettiva, per tornare in. Il Santo ...Ilcerca di tenere buoni rapporti con tutti, sapendo che a volte è più semplice con gli ... erede della 'sinfonia bizantina': lo Stato esercita il controllo materiale, la Chiesa indica la...... come le Agende Rosse fondata da Salvatore Borsellino, o didei Georgofili a Firenze, della ... attraverso un 'codice' estremamente sofisticato, allo Stato, ale alla politica, per far ...

Vaticano, al via il Meeting sulla Fraternità Universale a piazza San Pietro la Repubblica

E' quanto afferma il segretario di Stato della Santa Sede in una lettera rivolta alla I Commissione del Senato che ascolta oggi, tra gli altri, ...Mancano pochi giorni al triste anniversario, il 40esimo, della «Vatican girl». Stiamo parlando di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa il 22 giugno 1983. La 15enne di allora ...