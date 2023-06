Vasco contro i politici | “Cercano solo consenso | raccontano favole”

(Di martedì 6 giugno 2023) Il Komandante scatenato: "Da destra a sinistra non salvo nessuno, la musica deve provocare le coscienze e tenerle sveglie" “Bisogna guardare in faccia la realtà. Oggi più che mai la narrazione che c’è nell’aria è una narrazione piuttosto edulcorata. Da chi? Da quelli che vogliono raccontare che va tutto bene per prendere il plauso. Adesso si pensa sempre eal. Invece idovrebbero preoccuparsi di risolvere i problemi della gente di questo Paese, che ne ha tantissimi”. È unRossi in grande spolvero quello che, a poche ore dal debutto del suoLive 2023’ allo Stadio Dall’Ara di Bologna, davanti a 40mila persone e con 4 serate tutte sold out in programma, parla ai giornalisti senza sconti e schiettamente, come di ...

