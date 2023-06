“Usare toni alti con i clienti se obiettano e proporre prezzi fissi non veri” | il ‘decalogo’ degli operatori del telemarketing selvaggio

(Di martedì 6 giugno 2023) Dovevano “” con idi fronte alle loro rimostranze a firmare i contratti. E il prezzo che proponevano, fatto passare come “bloccato per trenta mesi”, in realtà “variava ogni mese”. Nelle carte del provvedimento del Garante della Privacy si rintraccia una specie didel buon procacciatore di contratti per conto di una delle quattro società al centro del sequestro delle banche dati di potenzialie delle multe da centinaia di migliaia di euro erogate dall’autorità. A raccontare le regole del (cattivo) gioco sono stati gli stessi lavoratori di due società, la Mas s.r.l. e la Mas s.r.l.s, ai finanzieri delegati alle indagini, sfociate nel provvedimento dello scorso aprile e nella confisca delle liste di migliaia di contatti. Porta o porta o ...

Leggi Anche Spezia - Verona, spareggio per decidere chi resta in Serie A: quando e dove si gioca, il regolamento Colleghi Ma una delle attività preferite di Ferrero è quella didissacranti ......parte supiuttosto seri e assai poco spensierati: il periodo buio, spiega la giunonica interprete di hit come Caramello e Pistolero , 'è iniziato l'anno scorso a settembre... Io non voglio...Se dovessimo fermarci a questo quadro preoccupante, che avrebbeancora più scuri se pensassimo ...anche i "turisti in bicicletta" (ovvero chi pensa all'interno di una tradizionale vacanza di...