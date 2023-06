Nell'esplosione della diga in Ucraina ci sono probabilmente "morti". Lo afferma il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionaleJohn Kirby. . 6 giugno 2023... è realizzata in modo da essere completamente riciclabile; una volta che non la sipiù, infatti,... non solo di costante attività sui territori, ma anche del coinvolgimento diattori ...... che si svolgerà contitoli proiettati in copie 35 millimetri. Come lo definisce l'... Ciao Maschio, il primo film girato negli, Gran Prix della Giuria a Cannes; Chiedo asilo, con il ...

Usa, 'numerosi morti nell'esplosione della diga' - Europa Agenzia ANSA

Nell'esplosione della diga in Ucraina ci sono probabilmente "numerosi morti". Lo afferma il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby. (ANSA). (ANSA) ...Scontava l'ergastolo in una prigione federale del Colorado. Per circa 20 anni aveva passato informazioni riservatissime a Mosca, svelando anche i nomi ...