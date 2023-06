USA | mamma afroamericana uccisa a colpi di arma da fuoco perché “nera”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 giugno 2023) In Florida si ritorna a sparare. Teatro della vicenda è stata Marion County dove unatrentacinquenne è statadalla vicina di casa “bianca” a causa del chiasso dei figli. Il dramma è successo lo scorso venerdì, ma la notizia è stata resa nota solo oggi . È l’ennesimo fatto di sangue a caduto in Florida dopo la sparatoria sul lungomare di Hollywood in cui, tra l’altro, era rimasto ferito un bambino di un annoin Florida, fonte il giornaleditalia.it Aj Owens aveva 4 figli che stavano giocando in giardino. A causa del chiasso scatenato dai bambini una vicina di casa si era irritata lanciando dei pattini contro di loro. Uno dei figli ha avvertito la madre ...