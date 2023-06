(Di martedì 6 giugno 2023) La famiglia della vittima chiede giustizia ma, al momento, non è stato effettuato alcun arresto. Uno degli avvocati, il noto attivista Ben Crump, ha detto che laera una donna bianca e in ...

Usa, madre afroamericana uccisa dalla vicina: i figli "facevano chiasso" TGCOM

La famiglia della vittima chiede giustizia ma, al momento, non è stato effettuato alcun arresto Lo riporta la Cnn. I fatti sono avvenuti a Marion County, in Florida. La vicina si è prima avventata sui ...Un'afroamericana madre di quattro figli è stata uccisa a colpi di arma da fuoco da una vicina che si lamentava del «chiasso» provocato dai bambini che giocavano in giardino.