USA 2024 | Mike Pence presenta i documenti per la candidatura alla presidenza

Usa 2024: la corsa a ostacoli di Mike Pence La Verità

L’ex vicepresidente americano Mike Pence ha presentato i documenti per la candidatura alle presidenziali USA 2024.PIERO CHIMENTI - Mike Pence nei prossimi giorni confermerà la propria candidatura per la corsa alla Casa Bianca del 2024. L'annuncio arriverà in Iowa in occasione del suo 64° compleanno. Insieme a Pen ...