Uomini e Donne | un’ex tronista lancia una frecciatina a Giulia Cavaglià dopo la notizia dei presunti tradimenti del fidanzato

(Di martedì 6 giugno 2023) Nella giornata di ieri l’exdiha annunciato su Instagram la fine della sua storia d’amore con Federico Chimirri con queste parole: Ho appena scoperto che il miomi tradisce. Quindi si, ci siamo lasciati. E gradirei non avere alcuna domanda sull’accaduto. Laha quindi accusato Federico di averla tradita, anche se lui si è subito difeso da questa accusa rivelando a Deianira Marzano che il suo intento era solo quella di fare arrabbiare la fidanzata: Pensa che abbiamo litigato e io per farla arrabbiare ho detto giocando che ho un’altra. La amo alla follia, ho fatto la caz*ata di dire questa cosa per trovare una reazione da parte sua. Successivamente però poi Chimirri ha deciso di sfogarsi sui social, ...

Ieri, l'ex corteggiatrice ed ex tronista di, G iulia Cavaglià, ha annunciato che la sua lunga relazione d'amore con Federico Chimirri è ufficialmente finita a causa dei tradimenti di lui. La Cavaglià ha informato tutti di ...... Emanuele Filiberto ha dichiarato di voler lasciare il suo posto alla figlia Vittoria, abdicando in suo favore e dicendosi convinto delle capacità superiori dellerispetto a quelle degli:...Andiamo a vedere allora chi sono ledi Fast X , e le attrici che le interpretano. Iniziando, ... Charlize Theron mena come un fabbro, non ha paura di lottare con gli. Dovremmo essere ...

Sui social un'ex tronista di Uomini e Donne punge Giulia Cavaglià e fa un appunto: "Non mi metto contro chi piange per un aereo" ...Jessica Antonini attacco durissimo a Giulia Cavaglià, è guerra tra le due ex troniste di Uomini e Donne.