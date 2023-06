Uomini e Donne | Nicole Santinelli nel caos | vacanze a scrocco? Che succede

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 6 giugno 2023) L'ex tronista di, è finita al centro di una bufera mediatica in queste ore. La ragazza ha pubblicato una Instagram Storie che ha generato molto sgomento. L'estate si avvicina, pertanto, in molti si stanno accingendo a prenotare leper staccare un po' la spina dalla solita routine quotidiana. Ebbene, tra queste persone c'è anche. La ragazza, però, ha pubblicato un commento che ha sollevato un po' di polemiche sul web. Alcuni, infatti, ritengono che la giovane abbia velatamente lasciato intuire di voler scroccare la vacanza. Sarà davvero così? La richiesta discatena ilsul web In queste ore, l'ex tronistae ...