Uomini e Donne | Irene Capuano in dolce attesa svela se ha preferenze sul sesso del bebè e come lo vorrebbe chiamare

Leggi su isaechia

(Di martedì 6 giugno 2023)ha da pochi giornito di aspettare il suo primo bimbo/a dal suo fidanzato Christian Galletta. A distanza di pochissimi giorni, l’ex corteggiatrice e scelta di, ha voluto rispondere a tutte le curiosità dei fan su Instagram. In primis ha chiarito che la scelta di diventare genitori è stata assolutamente voluta e desiderata da entrambi. Poi ha risposto a chi le ha chiestosi sente: Benissimo devo dire. Zero nausee, zero vomito e spero che non mi prenderanno mai. Tranne comunque la mia pelle che comunque è un po’ capricciosa. Qualche bollicina in viso e sulla schiena che fanno molto male. Forti nausee le ho avute i primi 3 mesi però per fortuna zero vomito. Ripeto, spero che non arrivi mai. Per il resto, la mattina, mi sento super energica. Mentre ...