Uno spettacolo a cielo aperto con il «Cinema al Parco»

(Di martedì 6 giugno 2023) Riparte l’8 giugno ad Alzano Lombardo la stagione estiva delle proiezioni alMontecchio. In programma ci sono quattro titoli, uno per ogni giovedì di questo mese, con inizio alle 21. Il 16 giugno ci sarà anche «Letti di notte», una notte bianca dedicata al piacere della lettura

E proprio lì ebbe la possibilità di assistere per la prima volta a una rappresentazione teatrale: Vittorio De Sica offrì ai degenti. Nino rimase molto sorpreso, tanto che quando ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie diThe Idol , creata per HBO da Sam Levinson ( Euphoria ), Reza Fahim e dallo stesso The ...assistenti ad essere...... quindi può essere una strategia per tenere in piedi lo". E ancora: "Scherzi a parte, ... È anchespirito di famiglia, e oggi stiamo benissimo così. I risultati ci stanno dando ragione e ...

Frecce Tricolori, migliaia di spettatori per uno spettacolo mozzafiato (Video e Fotogallery) Cronache Picene

Gli ascolti tv di lunedì 5 giugno 2023: chi ha vinto la gara degli ascolti tra la fiction di Rai 1, Blanca, e l’Isola dei Famosi in onda su ...Dal 20 giugno al 4 agosto il Giardino delle Rose di Moncalieri si animerà con “Summerland Fest”, la rassegna teatrale estiva organizzata da Santibriganti Teatro. Spettacoli serali il giovedì e il vene ...