Unicredit | piano da 10 mld per sostenere le imprese e i consumi delle famiglie

(Di martedì 6 giugno 2023)lancia una nuova edizione delper l’Italia” “a supporto del Paese con iniziative per un valore potenziale complessivo di 10 miliardi». L’istituto, in particolare, ha varato «una serie di iniziative finalizzate a dare un concreto sostegno aidi privati ealle prese con l’inflazione, nonchè a fornire nuove risorse per lo sviluppo di specifici settori e territori”. Tra le azioni per leci sono la «flessibilità nel rimborso dei mutui», la “rateizzazione di acquisti e utenze» e un “bonus da 500 euro su prestiti personali per nuove nascite”. Quanto alleha stanziato «un plafond da 6 miliardi per nuovi finanziamenti destinati a sostegnodel ...

lancia oggi una nuova edizione delper l'Italia " a supporto del Paese con iniziative per un valore potenziale complessivo di 10 miliardi di euro . Dopo gli interventi attuati la scorsa estate per consentire a ...... TIMF potrà affermarsi anche nel mercato italiano ed europeo, diventando un player di primo',... Adecco, Amazon, Bumble, Discovery+, EF, Google, Hilton, Meta, SnapChat,, Unilever, ...lancia oggi una nuova edizione delper l'Italia " a supporto del Paese con iniziative per un valore potenziale complessivo di 10 miliardi di euro . Dopo gli interventi attuati la scorsa estate per consentire a ...

Unicredit, piano da 10 mld per sostenere le imprese e i consumi ... Il Denaro

(Teleborsa) - UniCredit lancia oggi una nuova edizione del piano "UniCredit per l'Italia" a supporto del Paese con iniziative per un valore potenziale complessivo di 10 miliardi di euro. Dopo gli ...ROMA (ITALPRESS) - UniCredit lancia oggi una nuova edizione del piano "UniCredit per l'Italia" a supporto del Paese, con iniziative per un valore potenzial ...