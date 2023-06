(Di martedì 6 giugno 2023) Direttamente dagli anni 2000 tornano le3D. Le nail art con perline colorate, borchie e pailletessicuramente le più gettonate per l’estate. Almeno tra le star. Lizzo, Doja Cat, Cardi B e Rosalía, solo per citarne alcune, hanno lanciato il trend. In Italia, invece, a tenere alta la bandiera della nail art 3D è Elettra Lamborghini che per le foto promozionali dell’album Elettraton sfoggiacome cristalli. Mentre nel video del nuovo singolo Mani in Alto, destinato a farci ballare tutta l’estate, ha scelto una mismatched manicure con decorazioni tridimensionali di ogni genere dai fiori alle stelle fino alle pietre preziose.3D per vere amanti della nail art Del resto, quello delleè un mondo davvero variegato e ricchissimo di proposte, tendenze, ...

Direttamente dagli anni 2000 tornano le3D. Le nail art con perline colorate, borchie e pailletessicuramente le più gettonate per l'estate 2023. Almeno tra le star. Lizzo , Doja Cat , Cardi B e Rosalía , solo per citarne ...... che soffre e ci arriva per gradi, scavando con lenell'asfalto per trovare un decimo. È il ... Ecco, Andrea Dovizioso ha mostrato al mondo delle corse che gli eroianche tutti giovani e ......dell'intervento è necessario lavare accuratamente i capelli ed eliminare lo smalto dalle... Altre eventuali indicazionifornite dal Dr. Gambassi in base alle caratteristiche del paziente. ...

Unghie 3D: saranno il tormentone dell'estate 2023 AMICA - La rivista moda donna

Perle, sfere, strass, fiori, stelle, catene... Ci sono tante decorazioni per creare delle vere e proprie unghie 3D. Basta un po' di creatività ...Una gelosia morbosa e reciproca, alla base di un rapporto sentimentale tossico, come si dice in questi casi. Lui è un avvocato praticante, alle prese con una carriera tutta da costruire.