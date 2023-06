Un’estate all’isola d’Elba | trama e cast del film-tv tedesco su Rai 2

(Di martedì 6 giugno 2023) Cosa può succedere ad una turista tedesca in vacanza in Italia, se non trovare l’amore? È quello che immagina-tv in onda questa sera, martedì 6 giugno 2023, alle 21:20 su Raidue. Una produzione tedesca di Zdf che fa parte del ciclo di-tv “a…”, che già in passato ha raccontato vicende ambientata nel nostro Paese. LadiL’Italia e il suo mare da sempre sono una meta molto amata dai tedeschi e Maja (Regula Grauwiller) ha deciso di passare le vacanze estived’’Elba con l’ex marito Thorsten (Janek Rieke), con cui ha mantenuto un buon rapporto, e i loro due figli Anton (Henry Horn) ed Erik (Levis Kachel), cosa che ...

Su Rai 2, in prima visione assoluta, martedì 6 giugno alle 21.20 andrà in onda "d'Elba",film per la tv in cui si racconta una storia d'amore ambientata nell'incantevoletoscana. L'Italia e il suo mare da sempre sono una meta molto amata dai tedeschi ......dei cantieri è previsto per l'2024 . Oggi ...'occasione storica che ci può assicurare... il ponte sullo Stretto "si inserisce'interno di ..." dicono i manifestanti " la nostraè ...Stasera , 6 giugno, su Rai 2 , in prima serata, e in prima visione assoluta va in ondad'Elba , il film del ciclo tedesco Ein Sommer. La pellicola è diretta da Jophi Ries, la sceneggiatura è stata scritta da Birgit Maiwald. Trama, cast e trailer del lungometraggio. ...