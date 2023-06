“Una brutta fine” Adriana Volpe | in tribunale le rivelazioni choc sull’ex marito

(Di martedì 6 giugno 2023) Stanno emergendo cose molto gravi sul rapporto trae Roberto Parli. Infatti, l’exavrebbe fatto qualcosa di brutto nei riguardi della conduttrice televisiva e ora tutti i dettagli stanno uscendo. Come ricorderete, i due si sono detti addio due anni fa dopo dieci anni di nozze. Ora è in corso un processo, dopo che lei ha presentato una querela contro di lui. Infatti, deve fare i conti con la pesante accusa di maltrattamenti in famiglia. E adesso, grazie anche alla convocazione di alcuni amici e conoscenti di, si è fatta maggiore luce su ciò che avrebbe fatto l’ex coniuge Roberto Parli. E sono anche stati rivelati degli episodi inquietanti, di quando la presentatrice partecipava al Grande Fratello Vip. Minacce continue, che coinvolgevano anche la figlia della ormai ...

persona benvoluta nella città metelliano e non solo, nella giornata di ieri le figlie hanno ... Oggi lanotizia.Poi, le minacce conservate nei messaggi vocali: 'Ha finito di vivere, le farò farefine, porto via la bambina, non gliela faccio più vedere'. La figlia Parli, a detta della testiomone, ...Proprio Fiogbe qualche minuto dopo cerca la gloria personale, ma a sbarrargli la strada c'è Taho che pur vedendoselariesce a cavarsela conparata. Non passano nemmeno due minuti che sul ...

Tardelli incredulo: 'De Laurentiis ha detto una brutta cosa su Spalletti' AreaNapoli.it

''Ha finito di vivere, le faccio fare una brutta fine'': Adriana Volpe minacciata dall’ex marito, l'agghiacciante testimonianza in tribunale ...Un’amica chiamata a testimoniare nel processo per maltrattamenti nei confronti della showgirl ha riportato le i messaggi vocali furiosi di Roberto Parli ...