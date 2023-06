(Di martedì 6 giugno 2023) AGI - Unacontinuava a ritirare ladell'che assisteva, mada dieci. Denunciata una donna di Vittoria che, secondo i finanzieri del Comando provinciale di Ragusa, ha prelevato, per oltre un decennio, oltre 150 mila euro accreditati qualesul conto corrente di una signora alla quale aveva prestato assistenza, come, sino alla data del decesso avvenuto nel maggio del 2012. Le indagini svolte dai militari della Compagnia di Vittoria hanno permesso di dimostrare come la donna, in forza della delega a operare sul conto corrente e approfittando della mancata trascrizione del certificato di morte da parte dell'Inps a causa di un mal funzionamento tecnico del sistema informatico, abbia operato periodici prelievi sul conto ...

...da oltre 150mila euro scoperta dalla Guardia di finanza di Ragusa messa in atto dalladella ... che avevadelega a operare sul conto corrente della donna, approfittando della mancata ......realtà troppo spesso evitata e sconosciuta seppure sempre più estesa e diffusa nella nostra agiata e moderna società occidentale. Al centro della nostra attenzione la figura della '' , ...... per quasi 10 anni, oltre 150.000 euro erroneamente accreditati quale pensione sul conto corrente disignora alla quale aveva prestato assistenza, come, sino alla data del decesso ...

Una badante ha incassato la pensione di un'anziana morta da 11 anni AGI - Agenzia Italia

Avrebbe incassato per 10 anni la pensione della donna che aveva assistito come badante, e deceduta nel maggio del 2012. E' la presunta truffa da oltre 150mila euro scoperta dalla… Leggi ...È successo a Vittoria, in provincia di Ragusa, e la guardia di finanza ha denunciato la donna che ha prelevato più di 150 mila euro dal conto corrente della defunta, poi sequestrato assieme alle propr ...