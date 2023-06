Un prato di fiori selvatici per ridurre le emissioni di anidride carbonica

(Di martedì 6 giugno 2023) (Adnkronos) - Sostituire unall'inglese con uno irregolare tutela la biodiversità e riduce ledi. È la tesi di un gruppo di ricercatori dell'Università di Cambridge, che ha lasciato crescere il manto dei giardini del College, curato maniacalmente dal 1772. La biomassa degli invertebrati tra le piante si è moltiplicata per 25, e, grazie alla funzione di contenimento del, sarebbero state risparmiate in un anno 1,36 tonnellate didi CO2, un viaggio aereo di andata e ritorno tra Londra e New York. I risultati sono comparsi su “Ecological Solutions and Evidence”.

