Un mese decisivo Retroscena-Meloni | ecco che cosa si gioca in Tunisia

(Di martedì 6 giugno 2023) Giugno è ilin cui Giorgiavuole portare a casa i primi risultati tangibili sul fronte del controllo dell'immigrazione clandestina. Nasce sotto buoni auspici, ed è una notizia: a maggio, per la prima volta nel 2023, il numero degli immigrati sbarcati è stato inferiore a quello degli sbarcati nello stessodel 2022. La frenata in cui il governo sperava, insomma. Poco, ancora, per poter gridare al miracolo, anche perché il dato complessivo degli arrivi nei primi cinque mesi dell'anno resta molto più alto rispetto a quello dell'identico periodo del 2022. Ma quanto basta per far sperare, nella presidenza del consiglio e nel Viminale, che si sia trovata la strategia giusta per affrontare il problema. Una strategia che passa per Tunisi: non a caso, la meta del viaggio che la premier intende fare prima di giovedì, quando ...

Giorgia Meloni, la sfida in Tunisia: immigrazione, un mese decisivo Liberoquotidiano.it

