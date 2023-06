Un marito sospetto | trama | finale e cast del film-tv su Rai 1 tratto da una storia realmente accaduta

(Di martedì 6 giugno 2023) Martedì 6 giugno 2023, alle 21:30 su Raiuno, va in onda Un-tv trasmesso in Francia da Tf1 in due puntate nel 2019 (ma da noi in onda in un’unica serata), con il titolo “La Part du soupçon” (“La parte del”) e ispirato a dei fatti di cronacaaccaduti. Ladi UnAlice Kertez (Laurence Arné) è un’infermiera sposata con Thomas (Kad Merad), lavoratore apprezzato dalla sua comunità; insieme con il figlio Romain (Gaspard Pasquet) di otto anni vive un’esistenza serena nella provincia francese. Le loro vite vengono sconvolte quando Thomas è sospettato di essere Antoine Durieux-Jelosse, il famigerato assassino scomparso quindici anni prima, dopo aver ucciso tutta la sua famiglia. Il capo della polizia ...

Ispirato a un vero dramma familiare, va in onda questa sera su Rai Uno in prima TV Un marito sospetto di Christopher Lamotte ...