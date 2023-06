Un marito sospetto quante puntate sono su Rai 1 | dove vederlo in replica streaming

Leggi su spettacoloitaliano

(Di martedì 6 giugno 2023) Unsu Rai 1 Unsu Rai 1 Unè una serie tv francese in onda in prima tv su Rai 1 nel 2023. In Francia è stato prodotto da Beaubourg Stories in collaborazione con Beauborg Audiovisuel. Un dramma poliziesco, tratto su fatti di cronaca realmente accaduti, diretto da Christopher Lamotte. Nella parte dei protagonisti troviamo Kad Merad (Thomas Kertez) e Laurence Arnè (Alice Kertez). Sul canale TF1 il serial ha registrato nella prima puntata di esordio circa 5,1 milioni di spettatori pari al 22,5%. Un vero successo per il canale transalpino che ha chiuso in bellezza la serie tv con lo share finale ...