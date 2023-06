Un marito sospetto | alle 21 25 su Rai 1 | ecco la trama del film tratto da una storia vera

(Di martedì 6 giugno 2023) Ispirato a fatti realmente accaduti, il tv movie "Un", per la regia di Christophe Lamotte, è proposto in prima visione martedì 6 giugno21.25 su Rai 1. Alice è sposata con Thomas, ...

Ispirato a fatti realmente accaduti, il tv movie "Un marito sospetto", per la regia di Christophe Lamotte, è proposto in prima visione martedì 6 giugno alle 21.25 su Rai 1. Alice è sposata con Thomas, lavoratore apprezzato dalla sua comunità; insieme conducono una vita ordinaria improntata sulla serenità. Un marito sospetto, diretto da Christophe Lamotte, ha al proprio centro la storia di Alice (Laurence Arné), un'infermiera sulla quarantina d'anni.

“ Dimartedì ”, questa sera alle 21.15 su La7 una nuova puntata del talk show condotto da Giovanni Floris. Il focus della puntata sarà sulla situazione in Ucraina, dopo l’attacco delle forze russe alla ...Martedì 6 giugno alle 21.20 andrà in onda “Un’estate all’isola d’Elba”, un film per la tv in cui si racconta una storia d’amore ambientata nell’incantevole isola toscana.