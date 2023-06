Un drogato | negli Stati Uniti non può tornare | uno tsunami sul principe Harry

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) Gli americani vogliono ilfuori dagli. A riferirlo è Kevin Roberts, capo dell'Heritage Foundation, un think tank conservatore di Washington. Al centro della bufera la domanda di visto del duca di Sussex in seguito alle sue ammissioni di consumo di droga nella sua autobiografia, "Spare". "Non ci piace che stia in America, anzi, ci piacerebbe che andasse da qualche altra parte", ha detto Roberts. Ilha ammesso più volte nell'ultimo periodo di aver fatto uso di cocaina, fumato cannabis e aver assunto funghi allucinogeni. Tra l'altro, sia nella sua autobiografia sia nelle varie interviste rilasciate per promuovere il libro, il duca di Sussex ha definito l'uso della cannabis e dell'ayahuasca una "parte fondamentale della sua vita per ...