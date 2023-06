Un anno di eventi per conoscere le bellezze di Alzano Lombardo e la storia della famiglia Pesenti

(Di martedì 6 giugno 2023) “Volevamo rilanciare lae ledel nostro territorio, perché se ne riappropriasse tutta la comunità di, in particolare i giovani. La nostra è una città dal lungo e glorioso passato, con un patrimonio artistico, culturale e naturalistico di grande valore, che con la pandemia ha subìto un dramma umano e sociale. L’eredità culturale lasciata da tutti coloro che hvissuto e operato qui è inesauribile”. Mariangela Carlessi, presidenteFondazione GiusiCalvi, spiega così cosa ha ispirato il calendario didi “Tra corsi d’acqua cattedrali di cemento e storie di carta. Alla scoperta dei tesori di”, il progetto che quest’sta accompagnando alzanesi (e non) alla ...

...conduttore della seconda edizione di Là Fuori " Festival della scienza e dell'arte che quest'... Cinque giorni ditotalmente gratuiti " organizzati dall'Associazione Insieme di Scienza e da ...... che nel corso dell'ultimohanno raggiunto livelli di guardia in termini assoluti, con costi sociali elevatissimi. Per mitigare il fenomeno e prevenire glipiù gravi, in sinergia con la ...Fondamentale anche quest'il supporto e il contributo del comune di Calizzano, della Regione Liguria, della Fondazione De Mari, nonché di moltissimi sponsor tecnici e, non da ultimi, tutte le ...

Eventi estremi in Italia, boom nel 2023: le regioni più colpite inItalia

Il 2023 ha segnato un incremento del +135% di eventi climatici estremi in Italia a conferma che è allarme per crisi ambientale. Le regioni più colpite ...Domenica 18 giugno l'Orto botanico di Padova ospita un dialogo tra il violoncello di Mario Brunello e la voce poetica di Mariangela Gualtieri, con una speciale attenzione al tema dell’acqua, sentita e ...