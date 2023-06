Ultimi sondaggi politici SWG per La 7 | PD male | cresce Berlusconi

(Di martedì 6 giugno 2023) Il Partito Democratico ha attraversato una settimana difficile, almeno secondo glielettorali. Secondo l’ultima rilevazione di Swg, presentata durante il telegiornale di La7 di Enrico Mentana, il partito di Elly Schlein ha registrato una perdita di oltre mezzo punto percentuale nell’arco deglisette giorni, anche se è riuscito a mantenere una percentuale superiore al 20%. Fratelli d’Italia, tuttavia, rimane ancora lontano, mentre il Movimento Cinque Stelle, nonostante una lieve diminuzione questa settimana, potrebbe sempre recuperare. Esaminiamo nel dettaglio quali sono le intenzioni di voto: come si orienterebbero gli elettori se si dovesse andare alle urne oggi?elettorali di oggi: flessione del Partito Democratico, Fratelli d’Italia in testa” Partiamo ...

In primo luogo, sebbene glidati relativi alle buste paga negli Stati Uniti siano risultati forti, vi sono diversi segnali che indicano una certa debolezza. I dati dei, infatti, ......30 euro in incarichi per indagini strutturali egeofisici sulle case evacuate, al termine ... Sappiamo che la manutenzione e la gestione della viabilità provinciale neglianni non è stata ...... alla luce di recenti analisi e, rappresenta sempre meno gli interessi e le aspirazioni ... Un dato, tra i tanti, evidenzia la debolezza della sinistra: neglitrenta anni, il potere di ...

Ultimi sondaggi: cala il PD, cresce Forza Italia e resta stabile Fratelli d'Italia La7

Si avvicina il giorno (il 10 giugno) della finale di Champions League che chiuderà la lunghissima stagione calcistica 2022/2023 con l’Inter che giocherà contro il Manchester City all’Atatürk Olympic S ...Basta una piccola donazione per permetterci di continuare a rispondervi e aiutarvi nei commenti del sito! Il Partito Democratico ha attraversato una settimana difficile, almeno secondo gli ultimi sond ...