Ultime Notizie – Ucraina-Russia | distrutta diga vicino Kherson | “Rischio inondazioni”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 6 giugno 2023) L’accusa ladi aver distrutto ladella centrale idroelettrica di Kakhovka, sul fiume Dnieper, a 60 chilometri dalla città di. Il Comando meridionale delle Forze armate ucraine ha denunciato la distruzione dell’infrastruttura e ha fatto sapere che sta indagando sull’entità del danno, oltre che sulla velocità e sulla quantità d’acqua che interesserebbe le probabili aree di inondazione. Mosca ha riferito che laè crollata “a causa dei danni”, per cui i territori vicini sono stati inondati”. “La notte era tranquilla. Lanon ha retto, un sostegno è crollato e sono iniziate le”, ha dichiarato una fonte all’agenzia di stampa russa TASS.blew up the Kakhovskaya hydroelectric power station! Do you ...