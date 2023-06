Ultime Notizie – Tumori | mix farmaci-vitamina C efficace contro linfomi più aggressivi | studio Ieo

(Di martedì 6 giugno 2023) Una nuova combinazione mirata diantitumorali già in uso eC ad alte dosi può esserepiùe resistenti alle attuali terapie. Lo dimostra unodell’Istituto europeo di oncologia, coordinato da Bruno Amati e Giulio Donati, recentemente pubblicato sulla rivista ‘Embo Molecular Medicine’. “Questa ricerca segna una tappa fondamentale verso la cura di quelle forme di linfoma a linfociti B per cui le terapie attuali risultano poco efficaci – spiega Bruno Amati, direttore di Divisione al Dipartimento di oncologia sperimentale dello Ieo – Abbiamo dimostrato nei modelli preclinici che l’aggiunta diC in dosi farmacologiche a Iacs-010759, un farmaco ad azione pro-ossidante, rallenta in maniera ...

Ieri sera gli agenti dell'ufficio Prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in via Concordia per una ...Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP sposa ' Festa a Vico ', la rassegna che celebra cultura e tesori gastronomici , ideata dallo chef Gennaro Esposito e che vedrà arrivare a ...Ieri sera gli agenti del commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in via delle Rose a Piano di Sorrento ...

Assegno unico, maxi conguaglio: ecco la data per le modalità di ricalcolo: a chi spetta La guida ilmessaggero.it

Nelle ultime due stagioni Postecoglou, 57 anni, ha guidato il Celtic con cui ha vinto due campionati consecutivi. "Siamo molto felici di poter avere Ange con noi - la soddisfazione del presidente del ...Sembra proprio di sì, da alcuni segnali che arrivano dal fronte: ma ci vorrà ancora del tempo per averne la certezza ...