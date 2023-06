Ultime Notizie – Telemarketing selvaggio | Garante privacy confisca banche dati call center

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 6 giugno 2023) Nuova azione delcontro ilte per la prima voltadie colpito il ‘sottobosco’ con sanzioni per le società coinvolte. Da questa mattina vasta operazione finalizzata a notificare alcuni provvedimenti adottati dale, soprattutto, are lein uso ad alcune società che svolgevano attività illecite nel campo delillegale, condotta dai finanzieri del Nucleo speciale tutelae frodi tecnologiche di Roma, in collaborazione con i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Verona. Le società coinvolte nella ...