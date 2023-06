Ultime Notizie Roma del 06-06-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 giugno 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in Ucraina d’apertura chi accusa Mosca di avere distrutto la diga della centrale idroelettrica a 70 km dalla città di Carson e come l’originale delle Forze Armate ucraine ha denunciato la distruzione delle Infrastrutture e ha fatto che stai indagando sull’intimità del danno volta che tu la velocità sulla quantità d’acqua che interesserebbe le probabili arie di inondazione di grande importanza anche strategica la diga è stata occupata dai russi Subito pure inizio dell’invasione ed allora è controllata da loro la centrale idroelettrica diventata è stata completamente distrutta dall’esplosione Arisa nato la società ucraina per energia idroelettrica precisando che la cena non può essere riparata accusando le forze russe di averla fatta saltare durante la ...