Ultime Notizie Roma del 06-06-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 giugno 2023)dailynews radiogiornale 6 giugno Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno la guerra in Ucraina non si ferma nonostante l’impegno sul fronte diplomatico anche da parte del Vaticano che ha inviato a chi è come mediatore il cardinale Matteo zuppi oggi l’allarme è scattato per la tigre la centrale idroelettrica nei territori controllati tutti molta denuncia danni causati dai bombardamenti Ucraina ma stavolta il presidente dei rischi accuse terroristi uccisi dell’azione in tutto il capo dell’amministrazione militare Ucraina ha fatto sapere che diversi villaggi sono stati completamente allagati ed è in corso di evacuazione della popolazione anche il capo dell’amministrazione locale fino russa ha mostrato le immagini della città Completamente allagata torniamo in Italia alla Tigros di Napoli su disposizione della procura partenopea sta effettuando ...